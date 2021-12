È di Marco Mengoni il brano italiano più trasmesso del 2021

Marco Mengoni chiude il 2021 da re dei brani italiani più trasmessi in tutto l'anno e inizia il 2022 con due incontri speciali, per festeggiare il disco “Materia (Terra)”. EarOne ha appena diffuso, infatti, le sue classifiche di airplay, ovvero le classifiche delle canzoni più ascoltate in radio nel nostro Paese fino ad oggi, 21 dicembre.