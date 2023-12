E’ ancora di Mahmood il brano più trasmesso dalle radio

Per la seconda volta consecutiva, il nuovo singolo di Mahmood “Cocktail d’amore” ha centrato il primo posto della classifica settimanale dei brani più trasmessi dalle radio italiane, stilata grazie alle rilevazioni di EarOne. Negli ultimi sette giorni, la canzone è stata il Disco Italia di Radio Italia solomusicaitaliana; da aprile invece Mahmood sarà in tour per tutta l’Europa con una tappa italiana a Milano prevista per il 17 maggio.