Annalisa: doppia festa per l'uscita dell'album e per la prima posizione su EarOne

Oltre a "Ragazza sola", "E poi siamo finiti nel vortice" conterrà anche altri due successi di Annalisa, ossia "Bellissima" e "Mon Amour", certificati rispettivamente con 4 e 3 dischi di Platino. Annalisa porterà queste hit al Mediolanum Forum di Milano il 4 novembre, una data già sold out. Niente paura, però, per chi non è riuscito ad aggiudicarsi i biglietti, perché la cantante tornerà sul palco di Milano ad aprile 2024, anno in cui il suo "Tutti Nel Vortice Palasport" prenderà corpo.