Dolcenera: l’album Anima Mundi e il brano Lo-Fi sulla rivincita dell’asino

Dolcenera ha definito l’album come “Dedicato al ruolo che, e ne sono profondamente convinta, deve avere la musica come l’arte: generare messaggi di positività, che partono da un contrasto ma che devono arrivare a trovare l’unica soluzione possibile: sentirsi tutti inevitabilmente collegati in un’Anima Universale che non può non essere armonica”.