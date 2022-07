Dolcenera: “Calliope” anticipa un nuovo album e i 20 anni di carriera

“Calliope (Pace alla luce del sole)” è una canzone afro-beat, perfetta per un’estate dallo spirito “peace & love” e ideale per accompagnare le immagini “on the road” tipiche della beat generation. Rappresenta infatti la voglia di vita e di pace, nel mondo così come in ogni cuore, ancor di più dopo tutte le preoccupazioni che ci stiamo trovando a vivere in questo periodo storico.