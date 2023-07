Diodato: “Tornare all’ultimo Sanremo di Amadeus? Per me è casa, ma…”

E proprio la sua “Fai rumore”, con cui ha trionfato all’Ariston oltre 3 anni fa, risuonerà al Foro Italico di Palermo tra poche ore, stasera (venerdì 30 giugno): RADIO ITALIA LIVE - IL CONCERTO inizia alle 20.40 ed è in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia TV, in streaming su radioitalia.it. Andrà in onda in contemporanea anche su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8.