Diodato: la festa all'Arena di Verona e il Triplo Platino di “Fai rumore”

Diodato ha fatto risuonare l'Arena di Verona con la sua voce e la sua musica, per una grande “festa dell'anima” per riprendere in mano il futuro: Radio Italia è radio ufficiale del concerto andato in scena ieri, domenica 19. Intanto il brano “Fai rumore” ha ricevuto un importante riconoscimento: è stato certificato Triplo Platino dalla Federazione Industria Musicale Italiana per gli oltre 210mila download e streaming.