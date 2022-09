Diodato in tour in Europa e America con un bagaglio pieno e uno da riempire

Il 21 settembre, dal Café de La Danse di Parigi, inizierà lo “European Tour” di Diodato. I live si sposteranno poi a Lugano in Svizzera, Madrid e Barcellona in Spagna, a Francoforte e Colonia in Germania e a Londra in Inghilterra. “Sarà un viaggio nel cuore dell’Europa e poi oltreoceano. Porto un bagaglio pieno e uno da riempire. Fate lo stesso anche voi”, ha scritto il cantautore rivolgendosi ai fan.