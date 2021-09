Diodato in concerto: oggi il suo “Radio Italia Live Estate” fa rumore

È il giorno del “RADIO ITALIA LIVE ESTATE” di Diodato al Bravo Baia di Tindari: il concerto con le sue più belle canzoni in una speciale versione chitarra e voce va in onda su Radio Italia solomusicaitaliana e in streaming audio su radioitalia.it alle ore 21:00 di stasera, domenica 26 settembre 2021.