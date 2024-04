Diodato, Emma, Ghali e Mahmood: i singoli di Sanremo ricevono una certificazione

Rimanendo in tema di certificazioni, ma spostandoci all’estero, i The Kolors si sono guadagnati il Disco di Diamante in Polonia con Italodisco, ovvero il brano che ha preceduto la loro partecipazione alla kermesse (con Un ragazzo una ragazza). “Per me questo non è solo un traguardo professionale, ma un segnale che la vita ci sta dando”, ha scritto Stash in un post su Instagram nel quale ha anche ricordato le nottate trascorse a lavorare in studio e i mesi “veramente difficili” per la band. Per il cantante, questo Diamante non è un punto di arrivo, ma “un primo passo di un nuovo cammino”.