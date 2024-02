Diodato e la sua “Ti muovi” a Sanremo: “Qui per essere me stesso”

È stato praticamente un tour continuo di tre anni. Con date negli Stati Uniti, due tour europei e concerti anche in Cina. Voglio sempre andare in giro con la mia musica, perché è bellissimo: quando torni, poi hai la testa più aperta, capisci di essere cittadino del mondo e tanti confini mentali cadono. Viaggiare mi permette di entrare in contatto con altre culture. Mi piacerebbe girare sempre con la mia musica: questo è il futuro che vorrei.