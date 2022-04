Diodato è il primo ospite dell’Eurovision Song Contest di Torino

Il momento che vedrà protagonista Diodato andrà in onda in diretta su Rai1, così come tutta la 66esima edizione dell’Eurovision Song Contest: gli appuntamenti con le due semifinali sono per il 10 e il 12 maggio, mentre quello con la finale per il 14. La conduzione è affidata a Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika mentre a rappresentare l’Italia in gara ci saranno Mahmood e Blanco con “Brividi”.