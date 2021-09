Diodato Day: “Dopo Roberto Baggio, scriverei una canzone su... Sinner!”

Diodato arriva a Radio Italia solomusicaitaliana per il Diodato Day, l'intera giornata che la nostra emittente, in collaborazione con il Corriere della Sera, ha deciso di dedicargli proprio oggi, martedì 14 settembre. Dopo qualche "incursione" in diretta nel nostro palinsesto, il cantautore si racconta in una lunga intervista con il nostro Mauro Marino e con il giornalista del Corriere Andrea Laffranchi. In diretta su Radio Italia solomusicaitaliana e Radio Italia TV, il cantautore ripercorre la sua carriera, dal primo disco alla vittoria a Sanremo, fino alla canzone dedicata a Roberto Baggio. In attesa del grande concerto all'Arena di Verona, con Radio Italia solomusicaitaliana come Radio Ufficiale, non si può però non partire dal tour che ha visto protagonista Diodato negli ultimi mesi.