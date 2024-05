Diodato dà appuntamento... intorno al fuoco

"Ho acceso un fuoco" non è solo il nome del tour estivo, ma anche il titolo dell'album uscito lo scorso 19 aprile; si tratta di un progetto in cui il cantautore siciliano ha interpretato in una nuova versione brani del suo repertorio e alcuni classici della musica italiana, come "Amore che vieni, amore che vai" di Fabrizio De André, che Diodato aveva già portato all’ultimo Festival di Sanremo per la serata delle cover.