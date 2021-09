Diodato: “Con il concerto all’Arena di Verona, per me, si chiuderà un cerchio”

In questi giorni, in quasi tutta l’Italia, è ripartita la scuola. A Diodato abbiamo chiesto anche come se la cavava tra i banchi e lui ci ha risposto così: “Io sono stato uno studente un po’ discontinuo, ero proprio il tipico esempio “ha le qualità ma non si applica”. Avevo la testa già altrove, però c’erano delle materie in cui ero più bravo di altre: sicuramente ero appassionato di italiano, ma ho avuto anche dei periodi in cui sono stato un discreto studente di matematica, tant’è che ho fatto lo scientifico. Non ero bravissimo nelle lingue straniere, ma negli anni poi sono un po’ migliorato con l’esperienza sul campo”.