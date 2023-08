Diodato annuncia quattro nuove date: "Ci dobbiamo vedere"

Per Diodato, la stagione in corso risulta quindi ricca di impegni; tra iniziative sociali e concerti in piazze, in una location storica come il Forte di Bard in Valle d'Aosta o in un vasto campo delle Marche, l'artista sembra sapersi destreggiare abilmente, lasciando sempre il proprio pubblico soddisfatto ed emozionato. È proprio rivolgendosi al suo seguito che il cantante ha scritto "Ci dobbiamo vedere".