Diodato a Casa Azzurri: “Riempite arene e teatri. Ripartiamo con forza!”

Parliamo di musica e di calcio, nello specifico del tuo brano “L'uomo dietro il campione” che parla di Roberto Baggio, un tuo mito. Come è nato il vostro incontro e come è stato averlo nel video del brano? “Scrivere una canzone su Baggio non facile, avevo un po' di ansia, perché Baggio fa parte del Dna degli italiani. Ero un po' titubante, poi mi sono affidato alle mie sensazioni. Volevo fosse una canzone che in qualche modo gli dicesse grazie per tutta la passione che mi ha acceso. Incontrarlo è stato magico, siamo andati a casa sua, ci ha permesso di girare un cameo del video, la scena del biliardino: io alzavo lo sguardo vedevo Baggio davanti a me e pensavo 'Non ci credo”. Lui intanto mi faceva goal, sarà fin non ci credevo, lui intanto segnava. Sarà finita 10 a 0 quella partita”.