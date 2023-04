Dicono che Maninni stia per tornare…

Il singolo racconta la complessità dei rapporti amorosi, con un occhio di riguardo verso quelli vissuti dalle nuove generazioni. La necessità di volere sempre di più è l’ostacolo che impedisce ai giovani di vivere serenamente le proprie relazioni, arrivando a perdere di vista i sentimenti e far saltare rapporti che potevano essere sistemati. A questo proposito, Alessio ha raccontato: “Dicono è nata da una sorta di considerazioni, domande che mi sono posto. Mi domando: quante volte abbiamo rovinato dei rapporti per dare ascolto a ciò che le persone dicono? A volte basta dare importanza alle piccole cose che ci fanno stare bene. Quando riesci a trovare un equilibrio ridi insieme delle cose che prima ti hanno fatto male. Quindi chi se ne frega se arriva la fine del mondo, quando non sei sola”.