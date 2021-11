Deddy: live nei club tra sold out e nuove date

Deddy sarà protagonista di un tour nei club d'Italia. Dopo le doppie date di Milano e Roma, in programma a dicembre e subito andate sold out, l'artista ha aggiunto nuove date al calendario dei concerti. “Sognavo di fare musica nella mia vita, cantavo nella mia cameretta come se fossi a un vero concerto e speravo di poter portare la mia musica fori da lì, di farla sentire a tante persone, di esibirmi davanti ad un pubblico… Ogni volta che mi immaginavo su un palco, riuscivo a percepire l’emozione, quel brivido che ci rende vivi, nonostante non avessi mai provato… Quel sogno sta diventando realtà, lo stiamo realizzando”.