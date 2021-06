Deddy e quell’emozione di essere un esempio per suo fratello (e non solo)

Ad accoglierlo, subito dopo la sua avventura nella famosa scuola del programma tv, sono stati il papà e il fratello: “Appena li ho visti, mio fratello mi ha detto che era tanto tanto orgoglioso di me, che mi ha preso come un'ispirazione e che non pensava potessi ottenere così tanto in così poco. Adesso come adesso, sono un esempio per lui”. Il cantante non fatica a mostrare tutto il suo orgoglio per questo: “È una cosa bellissima, sapere che lui crede un pochettino di più nei sogni perché ha visto suo fratello che si è dato da fare è tantissimo per me”.