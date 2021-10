Debutto al top per Salmo: Flop è l’album e il vinile più acquistato della settimana

Inoltre, nella top 50 dei singoli più acquistati, Salmo ha piazzato tutte le 17 tracce di Flop. Il singolo apripista Kumite è in vetta; La chiave, il duetto con Marracash, è al terzo posto; Antipatico, la traccia numero 1, è al quinto; Ghigliottina, la numero 4, al sesto; Mi sento bene, la numero 2, al nono. A seguire compaiono anche YHWH con Gué Pequeno, Criminale, In trappola, Che ne so, Fuori di testa, Hellvisback 2, Marla, A Dio, L’angelo caduto (feat. Shari), Aldo ritmo, Flop! e Vivo.