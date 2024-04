De Gregori e Zalone: insieme su Radio Italia con "Giusto o sbagliato"

"Pastiche" è stato registrato in presa diretta in varie sessioni tra il 2023 e il 2024 e vede De Gregori accompagnato al piano da Zalone, che per la prima volta compare come musicista puro, distanziandosi dal suo ruolo di comico e attore. La tracklist si compone di 15 canzoni e spazia tra alcuni grandi successi di Francesco De Gregori, a brani di Checco Zalone e cover di artisti quali Pino Daniele, Paolo Conte e Antonello Venditti.