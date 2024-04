Dargen D’Amico: un'estate in concerto. Ecco tutte le date

Dopo l’appuntamento del 25 aprile in piazza Garibaldi a Parma, la tournée farà tappa nei principali Festival del nostro Paese l’8 giugno a Savigliano (CN), il 27 a Porcari (LU), il 6 luglio a Riccione (RN), l’11 a Riola (BO), il 12 a Montebelluna (TV), il 13 ad Arezzo, il 18 a Cassano Magnago (VA), il 27 a Grottaglie (TA), il 30 a Perugia, il 2 agosto a Scalea (CS), il 4 a Rocca di Capri Leone (ME), l’11 ad Arce (FR), il 13 a Tortolì (NU), il 24 ad Aviano (PN), il 7 settembre a Porto Sant’Elpidio (FM) e il 14 a Cernobbio (CO). I biglietti per questi nuovi appuntamenti estivi sono già disponibili, così come quelli per i concerti nei teatri di Roma, Milano, Bologna e Napoli previsti per l’autunno.