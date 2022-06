Da oggi su Radio Italia solomusicaitaliana potete ascoltare “Ubriaco di te”, il nuovo singolo di Dargen D’Amico che dà il benvenuto all’estate e invita nuovamente il pubblico a scatenarsi in pista dopo il successo di “Dove si balla”. La canzone racconta il lato più leggero dell’amore, quella ubriacatura sentimentale che rende la vita più spensierata, divertente e imprevedibile. Si tratta infatti di pezzo ritmato, funky, con un groove perfetto per ballare in spiaggia fino a tarda notte.