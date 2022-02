(DD) “Racconto sensazioni che abbiamo provato tutti. Gli equilibri si sono rotti. Ci siamo chiusi e questa chiusura è rimasta. Io ho capito di essermi allontanato dalla musica. Ero abituato a portare i miei dischi dal vivo. Venuta meno questa cosa non aveva più senso per me fare musica. Volevo un’occasione per tornare alla musica e quale occasione migliore del Festival di Sanremo?”.