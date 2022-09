Adesso è chiaro il motivo per cui i due artisti apparivano truccati come due persone gravemente ferite: nella nuova clip, girata e diretta da Mauro Russo come un piccolo film, vestono infatti i panni di due malviventi che escono da un supermercato in fiamme. Attorno, ci sono una serie di agenti delle forze dell’ordine con le armi e i mirini puntati verso di loro: nonostante ciò, Danti ha la forza di inginocchiarsi e mettere un anello al dito di Nina. Tra i due, infine, sembra scattare anche il bacio, ma… Guarda il video per scoprire il finale!