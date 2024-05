Damiano David dei Måneskin: il suo primo Met Gala con la fidanzata Dove Cameron

Sia Damiano David che Dove Cameron hanno rispettato perfettamente il dress code della serata, che consisteva in una rielaborazione di The Garden of Time, un romanzo breve di J.G. Ballard con al centro una coppia che vive in una tenuta decadente, immersa nella cultura, nelle arti e nei fiori. Il cantante italiano ha indossato un completo nero con trasparenze.