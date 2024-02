Il Sanremo di Rose Villain, dal marito al papà: “Mi sento sexy sul palco”

“Sexy people vote Rose Villain”, ovvero “le persone sexy votano Rose Villain”, è lo slogan che sta accompagnando la partecipazione dell’artista al Festival di Sanremo 2024. A proposito, lei stessa si vede così quando deve esibirsi? “Io sul palco mi sento assolutamente sexy. Non per come mi vesto, ma perché la cosa più sensuale al mondo per me è la ‘confidence’, e non c’è niente che mi renda più fiera e potente di cantare un mio brano”.