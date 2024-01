EarOne ha rilasciato il report annuale con i brani e gli artisti più trasmessi dalle radio e dalle Tv italiane nel 2023, che premia senza dubbio “Italodisco”, il singolo lanciato la scorsa estate dai The Kolors. La canzone è stata infatti la più ascoltata dell’anno sia in radio che in Tv e, con nove settimane al vertice della classifica dei brani più trasmessi, è anche quella che ha collezionato più presenze al primo posto.