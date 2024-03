Da “Italodisco” a “Un ragazzo una ragazza”: i The Kolors collezionano Platini

Infine, non mancano pezzi storici per la musica italiana, che continuano ad essere molto ascoltati ancora oggi grazie alla loro versione in digitale: per esempio, “A mano a mano” di Rino Gaetano colleziona 4 Dischi di Platino; sono adesso 3, invece, quelli per “50 special” dei Lùnapop e 2 quelli per “L’anno che verrà” di Lucio Dalla.