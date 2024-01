Da Cesare Cremonini ad Annalisa: tutti i Dischi di Platino della settimana

Tra le certificazioni della FIMI, c'è anche “Bling Bling (Oro)”, il singolo di Guè del 2018 con il campionamento di Mango che ha conquistato il secondo Platino. Successi in digitale anche per alcuni grandi classici della musica italiana, con il Platino per “Il ragazzo della via Gluck” di Adriano Celentano e “Non l'hai mica capito” di Vasco Rossi.