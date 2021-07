Da Achille Lauro a Sangiovanni: svelato il cast di “Heroes”

“APEROL with HEROES – TOGETHER WE CAN” si terrà venerdì 17 e sabato 18 settembre 2021 all’Arena di Verona e in diretta streaming sulla piattaforma LIVENow. Quest’anno la musica ci unisce per promuovere il rispetto di ogni diversità, per una società in grado di accogliere e valorizzare tutte le differenze. Aperol with Heroes 2021, aderendo all’iniziativa internazionale Keychange, rappresentata in Italia da Music Innovation Hub, finanzierà azioni concrete a favore delle minoranze e della parità di genere nel settore musicale.