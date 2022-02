Curiosi di vedere la cameretta di Laura Pausini? Guardate il video di Scatola

La clip di “Scatola”, l’ultimo singolo di Laura Pausini scritto con Madame, mostra una sequenza di immagini intime e incredibilmente intense, che ricreano e svelano per la prima volta la stanzetta dell’artista quando era un’adolescente: letto, coperte, sveglia, mobili, poster, libri di scuola, il bracciale da cui non si separava mai da ragazzina, dischi e un autografo di Vasco Rossi. Così, a distanza di anni, Laura ritrova sé stessa e dialoga con la giovane sognatrice che era in lei, interpretata da Cezara Zeka. Le immagini sono le prime estratte da “Laura Pausini – Piacere di conoscerti”, prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios e disponibile in esclusiva su Prime Video dal 7 aprile in 240 Paesi e territori in tutto il mondo.