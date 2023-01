Cremonini, Ultimo e Damiano all’Olimpico: è ricominciata la febbre da Serie A

Il leader della band ha registrato un video in mezzo a tifosi e striscioni, mentre non fa mancare il sostegno alla sua Roma. I giallorossi, ieri (mercoledì 4 gennaio), erano impegnati in casa contro il Bologna, quasi 2 mesi dopo l’ultima partita di campionato prima della sosta: nessun posto privilegiato per Damiano, che è riuscito a camuffarsi in Curva Sud.