Cremonini: sold out a San Siro e oltre 50mila biglietti venduti per Imola

Prosegue senza sosta la corsa di Cesare Cremonini verso il suo grande ritorno negli stadi italiani nell’estate 2022 e per la prima volta all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola il 2 luglio. Radio Italia solomusicaitaliana è radio ufficiale del “Cremonini Stadi 2022”, che vedrà l'artista esibirsi il 9 giugno allo Stadio Teghil di Lignano per la data zero, il 13 giugno allo Stadio San Siro di Milano (sold out), il 15 allo Stadio Olimpico di Torino, il 18 allo Stadio Euganeo di Padova, il 22 all'Artemio Franchi di Firenze, il 25 allo Stadio Arena Della Vittoria di Bari, il 28 all'Olimpico di Roma e il 2 luglio all'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola. I biglietti precedentemente acquistati per il tour 2020 e 2021 resteranno validi per i nuovi appuntamenti e garantiranno l’accesso solo nella medesima città e location del concerto per cui si era comprato il biglietto.