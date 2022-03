Cremonini: “Elisa? Canteremo insieme prima o poi. Ballo? Un Colibrì”

TOUR 2022. Mentre le date di Milano e Bari sono sold out, come sarà il ritorno in concerto negli stadi, con noi di Radio Italia solomusicaitaliana come Radio Ufficiale, dopo questi due anni di pandemia? "Tornare in tour è una cosa importantissima non solo per me, per tutti gli artisti italiani e non solo, per tutte le persone che lavorano nei tour. Credo anche sia importante dire... per la gente. Io sono non solo ottimista, sono proprio convinto che quest'estate sarà ancora più importante rivederci insieme, risalire sul palco, rimettere insieme le squadre di lavoro e i musicisti. Sarà un'esplosione cosmica".