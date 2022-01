Cosa accomuna Alessandra Amoroso e Matteo Berrettini? Lei scherza su Instagram

Alessandra Amoroso ha ripreso il momento nelle sue Storie di Instagram, scrivendo: “Io come Matteo Berrettini il 13 luglio 2022 per il mio primo concerto a San Siro”. Il riferimento, ovviamente, è a quella sana ansia di dover affrontare un palco così importante come quello dello stadio milanese. In estate, infatti, l’artista avrà un grande onere e onore: sarà la seconda donna italiana (dopo Laura Pausini) a esibirsi in concerto a San Siro.