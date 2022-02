Cos’è successo nella prima serata del Festival di Sanremo 2022

L’esibizione dei primi 12 Big, il ritorno dei Maneskin all’Ariston un anno dopo, le gag di Fiorello e non solo: il Festival di Sanremo 2022 ha preso ufficialmente il via. Riviviamo i momenti più importanti della prima serata che è andata in scena ieri, martedì 1 febbraio, a partire dal “battesimo” portato in scena da Achille Lauro.