Con “Le Mans” Federico Rossi vuole andare più veloce di quanto non sia mai andato

“La vita e le esperienze ci rendono più maturi e consapevoli”, ha raccontato Federico Rossi. “Oggi so esattamente dove voglio andare e come voglio arrivarci. L'amore, quello vero, lascia strascichi importanti, legami che vale la pena di conservare con cura anche se a volte ci feriscono. La fine di un percorso è l'inizio di una nuova avventura, una nuova corsa che non da tempo di curare le proprie ferite. Il cuore corre Le Mans".