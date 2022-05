Con Ghali e Radio Italia Live - Il Concerto 2022 tornano i “Good Times”

Ghali sul palco ha dichiarato: "È il mio primo concerto dopo tantissimo tempo, non potete capire cosa provo. Non poteva esserci compleanno più bello di questo? Veramente. È uscito meno di 24 ore fa il mio disco: ho un profondo legame con le mie origini, sono cresciuto qui a Milano, arrivavo in Duomo con la metropolitana da Baggio; l'altra mia casa è la Tunisia, dove c'è la casa dei miei genitori. Ora finalmente si torna live, partiamo dal 20 luglio e saremo in giro per tutta l'Italia, le date sono in continuo aggiornamento. Grazie, siete famiglia".