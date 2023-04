Con Diodato sul palco, a Milano è tutto “Così speciale”

L’appuntamento all’Alcatraz è anche l’occasione per riprendere in mano pezzi che l’artista non suona abitualmente nei suoi live, “Fiori immaginari” e “Un po’ più facile” per esempio (dall’album “Cosa siamo diventati”). Ma soprattutto, Diodato sale sul palco con la volontà di far parlare tutte le canzoni racchiuse nell’ultimo disco “Così speciale”, nessuna esclusa. Tra queste, “Ormai non c’eri che tu” è una delle più sentite: “Ci tenevamo tutti a suonare questo brano. Dal primo giorno in cui lo abbiamo provato, lo abbiamo sentito vibrare forte”, racconta nel primo dei pochi racconti al suo pubblico, allargando il discorso a tutti coloro che vivono le loro giornate con la sua musica: “Voglio ringraziare tutti quelli che sentono delle storie in queste canzoni e le condividono con me. È vero, ci siamo tutti noi, ci siete tutti voi”.