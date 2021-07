Con Alessandra Amoroso sul bus a 2 piani, la meta? “Il live a San Siro”

Alessandra Amoroso, per svelare sia il concerto "TUTTO ACCADE a San Siro" del 13 luglio 2022 a Milano sia l'album in uscita nell'autunno 2021, porta la stampa in giro per Milano su un bus turistico rosso a 2 piani: la meta è lo stadio, mentre l'audioguida negli auricolari racconta la città. La conferenza stampa "itinerante" a sorpresa inizia con un video in 3D dell'artista, realizzato in 72 ore dentro il Meazza, che ripercorre la sua vita da quando cantava usando la lacca per capelli come finto microfono fino al talent Amici di Maria De Filippi che le ha cambiato la vita, per poi ricordare il primo concerto di 12 anni fa e annunciare il grande show dell'anno prossimo, che arriva anche dopo aver sfiorato l'idea di ritirarsi: i biglietti sono già in vendita online.