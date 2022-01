Cominciano le prove dei Big del Festival di Sanremo 2022: Emma, Morandi e tanti altri

Emma e Gianni Morandi si sono incontrati nel backstage e hanno scherzato sull'errore compiuto dall'Eterno Ragazzo giorni fa. Gianni aveva infatti pubblicato, per sbaglio, qualche secondo del brano che porterà al Festival. "Ciao a tutti siamo alle prove di Sanremo. C'è Gianni Morandi. Se volete ascoltare la sua canzone guardate Sanremo. Ah, no, l'avete già sentita (risata). Sei un genio", ha ironizzato Emma. "Come un genio? Un cretino", ha controbattuto Gianni. "Ma no, Già, tu puoi fare tutto", ha concluso Emma.