Come sta Tiziano Ferro: gli ultimi aggiornamenti sulla sua salute

“Molti mi chiedono degli aggiornamenti sul mio stato di salute”, ha raccontato Ferro in un video. “Settimana prossima vedo di nuovo il dottore che mi dirà cosa sta succedendo. Ho dovuto aspettare perché, purtroppo al ritorno dal tour, ho avuto una tracheite che non mi ha permesso di controllare lo stato delle mie corde vocali. Vi terrò informati sull’andamento, sull’eventuale intervento che ancora non ho fatto e che non farò al più presto visto che a ottobre dovrò parlare molto per la presentazione del mio libro (La felicità al principio)”.