Come sta Jovanotti, il video dopo la fisioterapia. “Sul palco a febbraio? Chissà”

Jovanotti in diretta su Instagram ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute mentre si sta curando dopo l’operazione a clavicola e femore rotti in bicicletta. “Sul palco a febbraio? Chissà...”, ha detto Lorenzo spiegando che al momento ogni previsione è prematura ma che ci vorrà più tempo del previsto perché l’intervento in Repubblica Dominicana è stato fatto male. “Ballavano il merengue mentre facevano l’operazione, la TAC ha rivelato che l’osso non è per niente allineato”, ha spiegando il cantante con molta diplomazia.