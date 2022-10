Coma_Cose, Un meraviglioso modo di salvarsi: il nuovo album dal 4 novembre

L’album è stato anticipato dal singolo “Chiamami”, uscito il 7 ottobre, un brano in cui le inconfondibili voci di Fausto e Francesca dialogano in un denso botta e risposta dove centrale è il tema della presenza: esserci l'uno per l'altra, sempre e comunque, sostenersi ed essere presenti a partire dai gesti più istintivi è fondamentale nelle relazioni umane. Come può esserlo una semplice telefonata. Il brano è accompagnato anche dal videoclip, scritto e diretto da Fausto Lama stesso, che lo vede insieme a California, divisi dall'immensità del mare ma uniti dal filo della cornetta del telefono, un semplice mezzo che diventa un ponte indissolubile in grado di accorciare le distanze, per poi finire in un abbraccio.