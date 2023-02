Coma_Cose: Radio Italia Live a Sanremo, il tour e le nozze in autunno

I Coma_Cose sono gli ultimi protagonisti di Radio Italia Live Speciale Sanremo, in attesa del loro prossimo tour in cui stanno collezionando un sold out dopo l’altro e del loro matrimonio che si dovrebbe celebrare in autunno. “L’addio non è una possibilità”, come quella di non seguire il loro concerto in onda su tutti i nostri mezzi giovedì 16 febbraio dalle 21.