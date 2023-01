Coma Cose: nuove date per il tour “Un meraviglioso modo di incontrarsi”

Per i Coma Cose sono “giorni pieni di novità”. Il duo ha pubblicato cinque nuove date del tour “Un meraviglioso modo di incontrarsi”. I nuovi concerti, che avranno luogo tra marzo e aprile, sono stati annunciati per accontentare i fan delle quattro città già sold out: Padova (18 marzo), Bologna (23 marzo), Firenze (26 marzo) e Milano (18 aprile). È stata aperta anche la prima e unica data a Senigallia (22 aprile), località scelta per la chiusura del tour.