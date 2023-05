Colapesce Dimartino spoilerano una delle canzoni di #rilive… in coreano

Colapesce Dimartino sono ormai delle star anche in Corea del Sud, dove sono stati reinterpretati da un gruppo locale. Quindi, alla nostra Redazione hanno spoilerato una delle canzoni che faranno a RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO in piazza Duomo a Milano. Guardate il video fino alla fine per scoprire qual è, oltre ad avere ragguagli sul secondo album del duo, sul singolo estivo, sul concerto in Sicilia e sull’arancina.