Colapesce Dimartino portano Filippo Graziani sul palco a Milano: “Un regalo”

I due artisti siciliani sfoggiano da subito grande sintonia, nella musica innanzitutto, ma anche in un outfit total white che li mette in risalto al centro del palco, circondati da una band di 5 elementi in cui spicca a più riprese un violino. Che siano singoli più o meno conosciuti, brani più o meno movimentati, la musica di Colapesce Dimartino unisce, ed è evidente dando un’occhiata al pubblico che riempie l’Alcatraz: ci sono ragazzi e ragazze, uomini e donne, persino genitori con i bambini. E tutti sanno a memoria pezzi come “Sesso e architettura” (l’ultimo singolo) o “Luna araba” (uscito invece nel 2020), andando avanti con il presente di “Ragazzo di destra” e il futuro di “Forse domani”: a interpretarla, arriva anche Joan Thiele, prima ma non ultima ospite della serata.